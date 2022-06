Concert délocalisé de la Chaise-Dieu Concert avec Voix Concert n°20 ESPANA(S) Brioude Brioude Catégories d’évènement: 43100

Brioude

Concert délocalisé de la Chaise-Dieu Concert avec Voix Concert n°20 ESPANA(S) Brioude, 25 août 2022, Brioude. Concert délocalisé de la Chaise-Dieu Concert avec Voix Concert n°20 ESPANA(S) Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude

2022-08-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-25 22:30:00 22:30:00 Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien

Brioude 43100 EUR 8 60 Dans le cadre du 56ème Festival de musique de la Chaise-Dieu Concert avec voix – concert n°20- Espana(s)

19 h 30 Brioude – place de l’église – Sérénade (gratuit) Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 43100, Brioude Autres Lieu Brioude Adresse Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Ville Brioude lieuville Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude Departement 43100

Brioude Brioude 43100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Concert délocalisé de la Chaise-Dieu Concert avec Voix Concert n°20 ESPANA(S) Brioude 2022-08-25 was last modified: by Concert délocalisé de la Chaise-Dieu Concert avec Voix Concert n°20 ESPANA(S) Brioude Brioude 25 août 2022 43100 Brioude

Brioude 43100