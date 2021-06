Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde, Saint-André-de-Cubzac Concert d’Eliasse Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Concert d’Eliasse Saint-André-de-Cubzac, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-André-de-Cubzac. Concert d’Eliasse 2021-07-09 – 2021-07-09 Rue Robillard Château Robillard

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac Blues comorien, rock de l’Océan Indien : voici Eliasse venu des îles de la Lune. Qu’il soit en solo ou en trio, Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…).

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse Rue Robillard Château Robillard Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville 44.99449#-0.44984