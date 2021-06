Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Concert Deleyaman au Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons

Seine-Maritime

Concert Deleyaman au Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons, 19 juin 2021-19 juin 2021, Écretteville-lès-Baons. Concert Deleyaman au Manoir du Catel 2021-06-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-19 22:30:00 22:30:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons Ouverture de la Saison 2021 – Dans le cadre des célébrations des 750 ans du Manoir du Catel Déroulé :

– 20H30 Accueil

– 20H45 Evocation de l’histoire du Catel, plus ancienne maison-forte de Normandie

– 21H00 Concert avec illumination des façades du Manoir

– 22H30 Fermeture du site Informations dans le cadre de la crise sanitaire :

– Jauge de 200 personnes maximum

– Respect des gestes barrière (masque, gel, distances de sécurité) Attention :

– Concert en extérieur sur les pelouses du Manoir

– Possibilité de venir avec son siège

– Possibilité d’acheter un T-Siège carton 3€ à l’accueil Gratuit.

Nombre de places limité.

Détails Catégories d'évènement: Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime