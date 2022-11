Concert dégustation musicale : Les copains d’abord Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrnes-Atlantiques

Concert dégustation musicale : Les copains d’abord Monein, 10 décembre 2022, Monein. Concert dégustation musicale : Les copains d’abord

245 route d’Ucha Domaine Bordenave Monein Pyrnes-Atlantiques Domaine Bordenave 245 route d’Ucha

2022-12-10 – 2022-12-10

Domaine Bordenave 245 route d’Ucha

Monein

Pyrnes-Atlantiques 12 EUR 1ère partie assurée par Laurent Meissel entre chanson et slam.

Concert de Joël Favreau, guitariste de Brassens.

18h Dans le cadre du programme du centenaire Brassens.

A l’issue du spectacle, dédicace de Joël Favreau et de dessinateurs. 1ère partie assurée par Laurent Meissel entre chanson et slam.

Concert de Joël Favreau, guitariste de Brassens.

18h Dans le cadre du programme du centenaire Brassens.

A l’issue du spectacle, dédicace de Joël Favreau et de dessinateurs. Domaine Bordenave Domaine Bordenave

Domaine Bordenave 245 route d’Ucha Monein

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Monein Pyrnes-Atlantiques Domaine Bordenave 245 route d'Ucha Ville Monein lieuville Domaine Bordenave 245 route d'Ucha Monein Departement Pyrnes-Atlantiques

Monein Monein Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Concert dégustation musicale : Les copains d’abord Monein 2022-12-10 was last modified: by Concert dégustation musicale : Les copains d’abord Monein Monein 10 décembre 2022 245 route d'Ucha Domaine Bordenave Monein Pyrnes-Atlantiques Monein Pyrnes-Atlantiques

Monein Pyrnes-Atlantiques