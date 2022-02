Concert-dégustation : Duo MFA Dinard, 31 mars 2022, Dinard.

Concert-dégustation : Duo MFA Théâtre Debussy 2 Boulevard Wilson Dinard

2022-03-31 19:00:00 – 2022-03-31 20:15:00 Théâtre Debussy 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine

Concert – dégustation en partenariat avec le Lycée Hôtelier Yvon Bourges de Dinard

En prélude à la 33è édition du Festival de International de Musique, dirigé par Claire-Marie Le Guay, la Ville de Dinard organise le jeudi 31 mars à 19 heures un Concert-Dégustation au Palais des Arts et du Festival, en partenariat avec le Lycée Hôtelier Yvon Bourges.

Fort du succès rencontré en 2019 au Lycée Hôtelier, la ville a souhaité renouveler ce temps fort du Festival. Le concert se tiendra dans le Théâtre Debussy du Palais des Arts et du Festival. La dégustation, préparée et servie par les élèves du Lycée Hôtelier Yvon Bourges, se fera à l’issue du concert dans la salle Valéry.

Marion et Fabien Aillaud, « duo MFA » est un duo de guitaristes concertistes. Ils joueront des œuvres de compositeurs variés : Bach, Philip Glass, Granados et Ligeti. Écrites pour le clavier, elles ont été transcrites pour la guitare par les deux interprètes. Y seront réunies des périodes et des esthétiques musicales diverses (du baroque à nos jours).

La dégustation sera composée d’amuse-bouches salés et sucrés et d’une boisson (environ 15 cl au choix : vin rouge, vin blanc, cidre breton, cocktail sans alcool).

Programme

« Les guitares bien tempérées »

> Philip Glass : Glassworks, « Opening » *

> J.S. Bach / Alessandro Marcello : Concerto en ré mineur BWV 974 *

> Pancrace Royer : La Marche des Scythes *

> Clara Schumann : Prélude et fugue n°1 op. 16 *

> Enrique Granados : Danses espagnoles n°2 « Oriental » et n°5 « Andaluza » *

> György Ligeti : Musica ricercata (6 extraits) *

* Transcriptions Duo MFA

Le Duo MFA est né de la rencontre musicale et humaine de Margot et Florent Aillaud, deux artistes diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Au cours de leur parcours, ils se perfectionnent auprès de grands guitaristes et pédagogues et bénéficient de leurs conseils (Kazuhito Yamashita, Judicaël Perroy, Marcin Dylla, Roland Dyens, Leo Brouwer, Shin-Ichi Fukuda, Lorenzo Micheli, Pavel Steidl). Ils sont lauréats et finalistes de nombreux concours internationaux, en solo et en musique de chambre (FNAPEC, Léopold Bellan, Nordhorn, Paris Guitar Foundation, Cap Ferret, Lichtenchtein…). Forts de ces rencontres, le Duo MFA façonne son identité artistique et se produit en concert depuis plusieurs années sur les scènes françaises comme à l’étranger (Copenhague, Berlin, Valencia, Milan…).

Leur désir de partager leur musique avec tous les publics, du mélomane averti à l’auditeur moins sensibilisé à la musique classique, se concrétise tout d’abord à-travers un travail minutieux de recherche pour proposer un répertoire à la fois éclectique, original et attractif. Le programme « Les guitares bien tempérées », propose de découvrir ou de redécouvrir de grandes œuvres originellement composées pour clavier (clavecin, orgue, piano, formation de chambre avec piano) que le Duo MFA a transcrites pour leur formation de duo de guitares. Ceci apporte ainsi une touche personnelle, ludique et insolite à ce moment musical associant des compositeurs aussi éloignés temporellement et stylistiquement que Jean-Sébastien Bach et Philip Glass, en passant par Clara Schumann ou György Ligeti.

Le dernier disque du Duo MFA, baptisé également « Les guitares bien tempérées » est conçu en deux volets, comme un clin d’œil aux deux Livres du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Le premier d’entre eux, paru en 2020 sous le label Tv-Classique, est salué par la critique. Le second clôturera ce double album au printemps 2022 avec leurs dernières transcriptions.

Le Duo MFA est soutenu par les Cordes Savarez et la Fondation Nguyen Thien Dao. Margot et Florent Aillaud jouent sur des guitares conçues par le maître luthier français François Monnier.

Informations pratiques :

> Durée du concert : 1 h 15

> Suivi d’une dégustation de 1h

> Tarif unique : 25 €

> Billetterie sur le site de la ville de Dinard www.ville-dinard.fr, rubrique billetterie, à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

> Accès Personne à Mobilité Réduite

> Selon mesures sanitaires en vigueur

Jeudi 31 mars 2022 – 19h – Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

+33 2 99 16 00 00 http://www.festival-music-dinard.com/

Théâtre Debussy 2 Boulevard Wilson Dinard

