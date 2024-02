Concert Dégustation Duo Harpe & Violon Palais des Arts et du Festival Dinard, mardi 9 avril 2024.

Concert en duo Harpe-Violon avec la harpiste Alexandra Luiceanu et le violoniste Yuuki Wong. Dégustation en lien avec la thématique musicale du concert, préparée et servie par les élèves du Lycée Hôtelier

En prélude à la 35è édition du Festival International de Musique, dirigé par Yann Ollivier, la Ville de Dinard organise le mardi 9 avril 2024 à 19 heures un Concert-Dégustation au Palais des Arts et du Festival, en partenariat avec le Lycée Hôtelier Yvon Bourges. Cette formule originale est devenue un temps fort du Festival international de musique de Dinard.

La dégustation, préparée et servie par les élèves du Lycée Hôtelier Yvon Bourges, se fera à l’issue du concert dans la salle Valéry.

Elle sera composée d’amuse-bouches salés et sucrés et d’une boisson (environ 15 cl au choix vin rouge, vin blanc, cidre breton, cocktail sans alcool).

PROGRAMME

Alphonse Hasselmans (1845-1912) La source (harpe solo)

Gaetano Donizetti (1797-1848) Sonate

Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie

Jules Massenet (1842-1912) Méditation de Thaïs

Vittorio Monti (1868-1922) Czardas

Félix Godefroid (1818-1897) Le rêve (harpe solo)

Claude Debussy (1862-1918) Rêverie

Ciprian Porumbescu (1853-1883) Ballade

Béla Bartók (1881-1945) Danses roumaines

INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi 9 avril 2024 / 19 h

Palais des Arts et du Festival

Concert au Théâtre Debussy

Dégustation Salle Paul Valéry

Sur réservation

Tarifs

26 € le concert avec dégustation

16 € le concert seul*

* A NOTER Les billets pour le concert seul (sans dégustation) ne seront mis en vente que lorsque l’ensemble des billets avec dégustation auront été vendus.

Billetterie

