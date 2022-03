Concert-dégustation | diVin #5 Cité du Train – Patrimoine SNCF, 18 mars 2022, Mulhouse.

Concert-dégustation | diVin #5

Cité du Train – Patrimoine SNCF, le vendredi 18 mars à 19:00

Quoi de mieux qu’un after-work musical dans un lieu qui invite au voyage ? C’est ce que propose le diVin #5 “SCHUBERT”, vendredi 18 mars 2022, à 19h00 : plongez dans l’univers musical de Schubert, au cœur des collections de la Cité du Train – Patrimoine SNCF. La prestation des 7 musiciens de l’Orchestre et de la violoniste Alexandra Soumm, installés au milieu des locomotives, sera suivie de la dégustation d’un cru du Domaine Robert Roth. **—PROGRAMME—** Franz Schubert, Octuor en fa majeur, D.803 L’Octuor en fa majeur est la plus longue des œuvres de musique de chambre de Franz Schubert. Il comporte six mouvements et dure près d’une heure. Composé en février 1824 sur une commande de Ferdinand Troyer, un clarinettiste de renom, il est quasi contemporain des quatuors Rosamunde et La Jeune Fille et la Mort. Schubert est alors rongé par la syphilis qu’il a contractée en 1822 et improductif depuis deux mois. Pourtant, la tonalité de fa majeur, habituellement peu employée par Schubert, se démarque des tonalités mineures de ses compositions instrumentales contemporaines, et semble refléter unevolonté de bonne humeur. Peu après, en 1825, Schubert composera sa Symphonie en ut majeur, D.944, dite « Grande Symphonie ». **—AVEC—** Alexandra Soumm, Violon, artiste associée Michel Demagny, Violon Pascal Bride, Alto Mi Zhou, Violoncelle Guillaume Arrignon, Contrebasse Manuel Poultier, Clarinette Guillaume Bidar, Basson Eric Laplanche, Cor **—INFOS PRATIQUES—** Concert diVin 5 – Schubert Vendredi 18 mars, 19h à la Cité du Train, 2 rue Alfred Glehn, Mulhouse Arrêt T3/TT Mulhouse Musées * Tarif : 8 € (dégustation comprise) – Gratuit pour les moins de 16 ans (boissons non alcoolisées pour les enfants). * Réservations : billetterie de La Filature du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30 (tél. 03 89 36 28 28), en ligne sur [[https://bit.ly/diVin5-18mar22-billets](https://bit.ly/diVin5-18mar22-billets)](https://bit.ly/diVin5-18mar22-billets) * Billetterie sur place le soir du concert

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



