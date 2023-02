CONCERT–DÉGUSTATION 2023 « De 1 à 3 violoncelles… De bach à nos jours » Palais des Arts et du Festival Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Prélude à la 34è édition du Festival International de Musique

En partenariat avec le Lycée Hôtelier Yvon Bourges de Dinard En prélude à la 34è édition du Festival International de Musique, dirigé par Claire-Marie Le Guay, la Ville de Dinard organise le jeudi 30 mars à 19 heures un Concert-Dégustation au Palais des Arts et du Festival, en partenariat avec le Lycée Hôtelier Yvon Bourges.

Fort du succès rencontré depuis 2019 au Lycée Hôtelier, la ville de Dinard a souhaité renouveler cette formule originale, devenu un temps fort du Festival international de musique de Dinard. Trois violoncellistes, Maria-Andrea Mendoza, Caroline Sypniewski et Mai¨a Xifaras, interprèteront un programme autour du violoncelle de Bach a` nos jours .

Ce programme sera construit d’œuvres varie´es de Bach, Barrie`re, Fernand de la Tournelle, Max d’Ollone, Offenbach, etc et pre´sente´es au public par les artistes. Le concert se tiendra dans le Théâtre Debussy du Palais des Arts et du Festival. La dégustation, préparée et servie par les élèves du Lycée Hôtelier Yvon Bourges, se fera à l’issue du concert dans la salle Valéry.

La dégustation sera composée d’amuse-bouches salés et sucrés et d’une boisson (environ 15 cl au choix : vin rouge, vin blanc, cidre breton, cocktail sans alcool). ARTISTES Caroline SYPNIEWSKI, violoncelle

Maria-Andrea MENDOZA, violoncelle

Maïa XIFARAS, violoncelle PROGRAMME Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

– Sarabande en do Majeur

Jacques OFFENBACH (1819-1880)

– Duo nº2 en Mi Majeur opus 54

– Andante et Polonaise

Jean-Baptiste BARRIÈRE (1707-1747)

– Sonate nº4 pour deux violoncelles en Sol Majeur

– Andante et Allegro Prestissimo

Georges CRUMB (1929-2022)

– Sonate pour violoncelle seul

– Thème et variations et Pastoral Toccata

Fernand de la TOMBELLE (1854-1928)

– Suite pour trois violoncelles

Niccolò PAGANINI (1782-1840)

– Variations sur une seule corde sur un thème de Rossini Concert au Théâtre Debussy

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

