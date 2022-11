Concert d’Edgar Sekloka Fécamp, 25 novembre 2022, Fécamp.

Concert d’Edgar Sekloka

MJC, 5 Rue Théagène Boufart, Fécamp, Seine-Maritime

2022-11-25 18:00:00 – 2022-11-25

MJC 5 Rue Théagène Boufart

Fécamp

Seine-Maritime

« Une intro dédiée à son fils, suivie de douze titres qui claquent pour ce premier vrai album « Un peu de Sucrr » d’Edgar Sekloka, poète urbain qui avait fait ses premières armes aux côtés de Gaël Faye dans Milk Coffee and Sugar.

Douze titres qui ébranlent nos convictions, jouent avec nos émotions, nous transportent ici-bas ou là-bas vers des ailleurs. Dans le flow d’Edgar le sucre se fait miel. Douze titres qui sonnent comme les heures d’une horloge, rythmant le temps à chaque morceau, dans lesquels Edgar décline ses rimes, nous enivre de ses vers, s’impose dans sa prose, entre émotions à fleur de tempo et slam à l’âme où l’humour côtoie l’amour, la tendresse se mêle à la féerie, l’imaginaire transcende la réalité, la révolte suscite l’espoir.

Balades oniriques ou mélancoliques, blues tribal, une touche latine et de reggae, des riffs afrorock et un petit rien de jazz, la palette musicale de l’album est plus que variée, parfois surprenante, jamais ennuyante, toujours entrainante. »

18h : tables rondes « Grandes & petites histoires de solidarités »

20h30 : concert

mjc.fecamp@wanadoo.fr +33 2 35 29 20 10

MJC 5 Rue Théagène Boufart Fécamp

