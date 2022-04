Concert : Dédé Macchabée Yport Yport Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yport

Concert : Dédé Macchabée Yport, 24 avril 2022, Yport. Concert : Dédé Macchabée Le Cabestan et sa plume 9 bld Alexandre Dumont Yport

2022-04-24 16:00:00 – 2022-04-24 Le Cabestan et sa plume 9 bld Alexandre Dumont

Yport Seine-Maritime Ne manquez pas le concert de Dédé Macchabée au Cabestan et sa plume ! Au programme ?

Musique populaire américaine rétro, compos en français (hillbilly, western swing, blues, jazz et country ! Dimanche 24 avril à 16h

Le Cabestan et sa plume : 9 bld Alexandre Dumont – 76111 YPORT

