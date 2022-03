Concert – Dedalus joue David Lang au Musée de la Seine-et-Marne Musée de la Seine-et-Marne, 14 mai 2022, Saint-Cyr-sur-Morin.

Concert – Dedalus joue David Lang au Musée de la Seine-et-Marne

Musée de la Seine-et-Marne, le samedi 14 mai à 20:00

### **PROGRAMME** David Lang **_Death Speaks (2013)_**, voix, violon, guitare et piano **_Memory Pieces (1992)_**, piano solo _**Warmth (2006)**_, guitare et bande _**Low Resolution (2015)**_, violon solo _**Gift (2018)**_, alto et guitare Didier Aschour | guitare The o Ceccaldi | violon Denis Chouillet | piano Alexandra Grimal | voix Prix Pulitzer de la musique 2008, David Lang est célébré comme l’un des plus brillants compositeurs contemporains, avec des oeuvres pour orchestres, ensembles de chambre, instrumentistes seuls, chorales ou opéras. Il a aussi multiplié les collaborations avec des artistes venus du rock et écrit pour la danse et le cinéma. Après une première collaboration entre l’Orchestre national de Jazz et Dedalus autour de Philippe Glass en 2015, des musiciens de ces 2 formations ont eu envie de prolonger l’aventure pour créer un programme consacré à la musique de David Lang. Dans Death Speaks, Lang imagine que si Schubert composait de la musique aujourd’hui, il ferait certainement de l’Indé Rock ! Memory Pieces pour paino, Warmth pour 2 guitares électriques et Killer pour violon saturé et bande, complètent parfaitement un programme qui conjugue magistralement écriture ciselée et son rock, post modernisme et rock indé, particulièrement adapté aux musiciens réunis pour l’occasion. Dedalus, ensemble associé au GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn,est soutenu par la DRAC Occitanie, le Conseil Régional Occitanie, la SACEM et la SPEDIDAM. L’ensemble a également reçu les soutiens de l’Institut Français, des Fonds Diaphonique, FACE, Impuls Neue Musik et Occitanie en Scène.

Entrée libre au Musée, Concert sur réservation.

Samedi 14 mai à l’occasion de la Nuit européenne des musées, le groupe Dedalus interprétera le compositeur américain David Lang.

Musée de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00