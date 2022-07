Concert découverte – Festival Baroque en Forez Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Catégories d’évènement: Loire

2022-10-06 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-06

Loire Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte EUR 5 5 Concert découverte : centre à rayonnement régional conservatoire Massenet / Œuvres de Telemann, Boismortier pour traverso, flûte alto et clavecin. le bourg Eglise de St-Hilaire-Cusson-le-Valmitte Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

