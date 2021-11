Concert découverte Expeka Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 22 janvier 2022, Champigny-sur-Marne.

Concert découverte Expeka

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Le gwoka est né pendant l’esclavage aux Antilles et tire ses origines de la musique africaine chantée et jouée par les esclaves des anciennes plantations. Casey, fille de Martiniquais née et élevée en métropole, a choisi le rap pour s’approprier sa culture antillaise et dénoncer les maux de sa génération. Sonny Troupé est un percussionniste dont le tambour ka a été le premier instrument, qu’il confronte désormais à d’autres styles tels que la soul, l’électro ou la jungle. Ensemble, ils forment « Expérience Ka » ou la furieuse modernité d’un gwoka d’ici et de là-bas.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entre jazz, gwoka et hip-hop, EXPEKA TRIO est un pont entre la Guadeloupe et la Martinique.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 6 place Lénine 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne



