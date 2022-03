Concert Décibels par les ateliers jazz et musiques actuelles, proposé par l’école de musique de Villeneuve d’Ascq. Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Concert Décibels par les ateliers jazz et musiques actuelles, proposé par l’école de musique de Villeneuve d’Ascq. Ferme d’en Haut, 4 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert Décibels par les ateliers jazz et musiques actuelles, proposé par l’école de musique de Villeneuve d’Ascq.

Ferme d’en Haut, le samedi 4 juin à 16:30

Une pincée de jazz, quelques grammes de pop et une bonne dose de rock, Décibels est un concert dédié aux musiques actuelles qui égayera vos ouïes. Entrée gratuite, réservation au 03 20 91 64 88

Sur réservation, gratuit

Samedi 4 juin 2022, 16h30 à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T18:00:00

