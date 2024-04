Concert ” … Debussy en résonance” par le Duo Æstésis Musée des Impressionnismes Giverny, dimanche 5 mai 2024.

« …Debussy en résonances »

Au programme un mélange savant de musique, de peinture et de littérature, pour donner au public des clés d’écoute ludiques et entendre la musique comme on regarde un tableau.

En lien avec l’exposition L’Impressionnisme et la mer, la deuxième partie sera consacrée à un 4 mains de La Mer de Debussy.

Le Duo Æstésis est né en 2019 d’une longue amitié entre deux pianistes passionnées d’arts.

Fascinées par la correspondance entre les différentes pratiques artistiques, les deux musiciennes veulent donner à la musique une perspective sensorielle et esthétique.

Elles désirent renouveler le concert classique traditionnel en offrant au public un espace d’immersion et de partage.

Une approche pédagogique immersive

Le spectacle vous propose une découverte originale de l’univers de Claude Debussy à travers une correspondance entre les arts musique, peinture et poésie.

En vous donnant des clés d’écoute et en favorisant l’interaction, nous cherchons à rendre l’univers de Debussy accessible. Notre approche se veut poétique ; elle offre au spectateur un voyage onirique et sensoriel les projections de tableaux, les lectures de poèmes et les sons se répondent.

Les pianistes

Audrey Dumont étudie au CRR de Dijon puis obtient à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté le DNSPM et le DE. Elle poursuit ensuite des études à la Haute Ecole de musique de Lausanne et valide en 2018 le Master en Pédagogie Musicale.

Audrey est enseignante au CRI de Beaune et à l’école de musique de Chevigny-Saint-Sauveur et membre du Trio Muczynski. Elle trouve équilibre et harmonie dans le travail de pédagogue, musicienne soliste et chambriste. Elle s’attache dans ses concerts et son enseignement à développer une approche de la musique en lien avec d’autres arts poésie, peinture, photographie, contes… Elle a également une activité de poète et publie dans des revues de poésie.

Elodie Chech obtient une Licence de Musique et Musicologie à la Sorbonne puis le DE et DNSPM à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, après des études au CRR de Rueil-Malmaison et au CRR de Paris. Elle étudie également le pianoforte et obtient son DEM au CRR de Paris en 2014.

Conjuguant pédagogie et pratique artistique, Elodie enseigne au CRD de L’Haÿ-les-Roses (94) tout en se produisant lors de différents festivals ou concerts en soliste, au sein de plusieurs groupes de musique de chambre, parmi lesquels le Duo Cattleyas ou le Trio Solart’. Elle collabore avec des artistes issus de milieux différents danseurs, comédiens, peintres. Passionnée par les arts visuels, elle pratique également le dessin, la peinture et la création de bijoux.

Tarif 12 € (plein) / 8 € (réduit*)

* moins de 18 ans, étudiants, détenteurs du PASS du musée, demandeurs d’emploi / RSA

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05 17:15:00

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

