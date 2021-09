Aix-en-Provence 25 rue de gaston de saporta Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône concert-Déambulation 25 rue de gaston de saporta Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

concert-Déambulation 25 rue de gaston de saporta, 19 septembre 2021, Aix-en-Provence. concert-Déambulation

25 rue de gaston de saporta, le dimanche 19 septembre à 14:00

Concert-déambulation dans quelques lieux sacrés aixois, connus ou plus confidentiels… Chants du patrimoine sacré occidental et oriental, pour mettre en résonnance les merveilles architecturales. Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine religieux aixois.Dans chaque lieu,un aspect historique, culturel, architectural ou spirituel sera mis en lumière par 2 ou 3 chants : grégorien, byzantin, juif, polyphonie….et percussion Choeur Spiritus Novus Dimanche 19 septembre,14h00-16h00. Rdv devant la Cathédrale , rue Gaston de Saporta

tarif 8 euros, – 25 ans gratuit. Infos et résa 06 95 23 20 31 (places limitées)

Concert-Déambulation de 14h à 16h dans quelques lieux sacrés,connus ou plus confidentiels… Chants du patrimoine sacré occidental et oriental pour mettre en résonnance les merveilles architecturales. 25 rue de gaston de saporta 25 rue gaston de saporta 13100 Aix en provence Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 25 rue de gaston de saporta Adresse 25 rue gaston de saporta 13100 Aix en provence Ville Aix-en-Provence lieuville 25 rue de gaston de saporta Aix-en-Provence