Concert de Zortzi Oloron-Sainte-Marie, 30 juillet 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Concert de Zortzi

A proximité de la Chapelle du Faget Espace Dickey Gabe Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2022-07-30 – 2022-07-30

Espace Dickey Gabe A proximité de la Chapelle du Faget

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

EUR ZORTZI est la rencontre entre Xanti et Bixente qui véhiculent un folk frais et original. A travers des harmonies vocales riches, le duo allie

ses influences Outre-Atlantique avec une écriture en basque. Dans son nouvel album, le groupe présente des chansons solaires et rythmées. Des mélodies dans lesquelles les voix et la composition se mêlent pour présenter la singularité de leur univers musical. Prenez un plaid ou une serviette : profitons du cadre !

La mairie a inauguré un nouveau site pour rendre hommage à Dickey Gabe, Ordre du Mérite Agricole, fondatrice et présidente du centre

équestre de Goès-Oloron.

Zortzi

Espace Dickey Gabe A proximité de la Chapelle du Faget Oloron-Sainte-Marie

