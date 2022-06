Concert de Zogo & CHEAP HOUSE

Concert de Zogo & CHEAP HOUSE, 2 août 2022, . Concert de Zogo & CHEAP HOUSE

2022-08-02 – 2022-08-02 ZOGO

Du rock chanté en anglais, aux accents bluesy, folks, arabisants.

« Ouest France » CHEAP HOUSE

Cheap House réunit deux mondes sur la scène d’un club de jazz : le quartet strasbourgeois joue de la techno et de la house, utilise l’improvisation comme le ferait un producteur en live ou un DJ en plein set, en ressentant l’énergie du public, le baladant de boucles en drops… Mais le tout sur instruments, sans séquences ni ordinateurs. ZOGO

Du rock chanté en anglais, aux accents bluesy, folks, arabisants.

« Ouest France » CHEAP HOUSE

Cheap House réunit deux mondes sur la scène d’un club de jazz : le quartet strasbourgeois joue de la techno et de la house, utilise l’improvisation comme le ferait un producteur en live ou un DJ en plein set, en ressentant l’énergie du public, le baladant de boucles en drops… Mais le tout sur instruments, sans séquences ni ordinateurs. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville