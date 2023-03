Concert de Zia Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Catégories d’Évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Concert de Zia
7 avril 2023
Le Ruppione
6 place du Monument
Bazouges-la-Pérouse
Ille-et-Vilaine

2023-04-07 – 2023-04-07

Le Ruppione 6 place du Monument

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Vous l’attendiez avec impatience. Zia sera de retour le vendredi 7 avril. Concert de musique avec reprise de chansons folk, pop, soul, musique du monde. Restauration sur place : assiettes de tapas, planches de charcuterie, bruschettas, tapenades sur place…

Entrée libre.

Réservation recommandée. bar.leruppione@gmail.com Le Ruppione 6 place du Monument Bazouges-la-Pérouse

