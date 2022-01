Concert de Zeuzloo à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Till l'Espiègle, le samedi 5 mars à 17:00

### **Samedi 5 mars 2022 à 17H, concert de Zeuzloo à la médiathèque** Rappeuse déjantée, lyriciste engagée et activiste du hip hop, Zeuzloo défonce les codes du rap classique et compose des tableaux variés à sa manière « sérieuse mais pas trop » ! Zeuzloo sort son premier album « Jamais Contente » le 25 janvier 2020. Cet album éclectique est l’occasion de faire ressortir la personnalité multi-facettes de l’artiste. Plus que de simples chansons qui partagent son vécu, c’est le ressenti d’une femme moderne qui parle à toute cette génération, celle qui sait bien que le monde va mal, désabusée, qui pourtant continue de faire la fête et d’abuser. **Gratuit**

Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T18:00:00

