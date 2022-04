Concert de “Zero Talent” Mareuil en Périgord, 23 avril 2022, Mareuil en Périgord.

Concert de “Zero Talent” Le bourg Café associatif Mareuil en Périgord

2022-04-23 – 2022-04-23 Le bourg Café associatif

Mareuil en Périgord Dordogne

Concert de “Zero Talent” (punk-ska). « La puissance et la joie», telle pourrait être la devise de ce groupe de punk-ska qui écume les routes depuis 1998. Zéro Talent c’est une section rythmique qui maîtrise son sujet, une section cuivres (trompette, trombone, saxo) efficace et dynamique, et des paroles en français qui abordent différents sujets de société. Entrée: 6€ (adhérent) / 8€.

+33 6 31 40 77 26

Asso Lezidefuz

Le bourg Café associatif Mareuil en Périgord

