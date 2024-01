Concert de Zazie et Mentissa Rond point de l’hôtel de ville Martigues, jeudi 25 juillet 2024.

Concert de Zazie et Mentissa Rond point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 20:00:00

fin : 2024-07-25

Un concert de Zazie dans une formule inédite pour les martégaux. En 1ère partie, Mentissa, révélée par la saison 10 de The Voice. Un concert en plein air, dans le cadre du Martigues Summer Festiv’Halle 2024, avec la Ville de Martigues et Sud Concerts.

– Après sa tournée de Zéniths pour le Zazie Air tour, le Nouvel Air Tour s’envole, accompagné de l’album AIR, déjà disponible !

Elle s’est imposée comme l’une des voix les plus originales de la scène française.

Artiste interprète féminine de l’année aux Victoires de la musique en 1998 et 2002.



En 25 ans de carrière, elle a signé des classiques pour elle-même (Zen, J’envoie valser, Rue de la paix, Rodéo, Je suis un homme), pour Johnny Hallyday (Allumer le feu), Pascal Obispo (Les meilleurs ennemis), Axel Bauer (A ma place), Calogero (l’album Pomme C), ou encore pour Christophe Willem (Double Je, Jacques a dit).

Depuis 2015, elle est coach de The Voice sur TF1.



– Mentissa Aziza, dite Mentissa, est une auteure-compositrice-interprète belge francophone. En 2021, elle est révélée par la saison 10 de The Voice

dont elle est finaliste. La chanson Et Bam que lui a écrite son coach Vianney propulse sa carrière.

Révélée par The Voice et par le désormais classique « Et Bam », Mentissa sort un premier album « La vingtaine », entre Pop et chanson française classique, 11 titres uppercut.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

.

EUR.

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de Martigues