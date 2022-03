Concert de « Zanpazan » Arleuf, 12 mars 2022, Arleuf.

Concert de « Zanpazan » Arleuf

2022-03-12 – 2022-03-12

Arleuf Nièvre Arleuf

żanpażan est une artiste de l'hypersensible dont la musique constitue un voyage à la lisière de la pop, de l'indie et de la folk contemporaine. Ses chansons s'offrent comme une ballade sur les pas de Nick Drake, Rosemary Standley ou encore Sufjan Stevens, laissant son auditoire voguer au gré de visions de guitares folk britanniques, de claviers électroniques et d'art naïf. Romantique dans l'âme, la musique est pour elle le miroir spirituel de la vie, des perceptions et des souvenirs, éléments qu'elle cultive au sein de cette dernière comme elle cultiverait un jardin secret. Un voyage émotionnel à faire sans réserve.

+33 3 86 78 84 66

Arleuf

