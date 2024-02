Concert de Zaho de Sagazan | La symphonie des éclairs l’Archipel Fouesnant, mercredi 28 février 2024.

Zaho de Sagazan est une voix singulière et puissante, de celles qui font dresser les poils.

Son timbre grave est porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica française. Passant des murmures aux cris, l’artiste de 23 ans s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Ses mots, drapés de mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent dans une intimité partagée, où l’on goûte à la délicieuse liberté de danser, de penser et de s’émouvoir.

Il y a quelques jours, elle a raflé pas moins de 4 Victoires de la musique et son succès, tant auprès du public que de la presse, a été fulgurant. L’Archipel a le plaisir de l’accueillir pour un concert spécial de sortie de résidence avant son envol pour une tournée des zéniths.

Ouverture de la billetterie (en ligne et auprès de l’accueil-billetterie de l’Archipel) le lundi 19 juin à 11h00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr

