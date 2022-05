Concert de Zabou Guérin – Brèves de bayan musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon, 14 mai 2022 20:00, Montmorillon.

Nuit des musées Concert de Zabou Guérin – Brèves de bayan musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

L’accordéon, ce fameux piano à bretelles, le soufflet à chagrin, la boite du diable et j’en passe… tant de surnoms pour cet instrument d’un peu moins de 2 siècles que tant de gens pensent connaitre.

Déjà en 1897, le Larousse illustré finissait sa définition par “L’accordéon est un instrument de fantaisie qui ne se marie avec aucun autre, et auquel on ne saurait trouver un emploi vraiment artistique.” En somme, hier comme aujourd’hui, l’accordéon n’a pas bonne presse. Pourtant, il s’est développé aux quatre coins du monde, se faisant des petits frères et des cousins. Dans les plus connus, on trouve le bandonéon, le concertina, le mélodica, les fameux frères ennemis : l’accordéon diatonique et le chromatique. Mais celui qui m’intéresse, celui dont je suis tombée amoureuse dans un couloir où résonnaient ses notes au loin, c’est le faux-jumeau de ce dernier : le bayan. En France, on l’appelle plus souvent, l’accordéon de concert. Oui, il se la pète un peu ! Il prétend pouvoir remplacer un orchestre à lui tout seul, pouvoir jouer des pièces écrites pour orgue… et je dois admettre qu’il ne s’en sort pas si mal ! Vous ne le connaissez pas ? Venez, je vais tenter de vous le présenter.

Ya en 1897, el Larousse ilustrado terminaba su definición por “El acordeón es un instrumento de fantasía que no se casa con ningún otro, y al cual no se podría encontrar un empleo verdaderamente artístico.” En resumen, ayer como hoy, el acordeón no tiene buena prensa. Sin embargo, se ha desarrollado en todo el mundo, haciendo hermanos pequeños y primos. Entre los más conocidos se encuentran el bandoneón, la concertina, el melódica, los famosos hermanos enemigos: el acordeón diatónico y el cromático. Pero el que me interesa, aquel del que me enamoré en un pasillo donde resonaban sus notas a lo lejos, es el falso gemelo de este último: el Bayán. En Francia, se le llama más a menudo el acordeón de concierto. ¡Sí, se la tira un poco! Pretende poder sustituir a una orquesta por sí mismo, poder tocar piezas escritas para órgano… ¡Y debo admitir que no lo está haciendo tan mal! ¿No lo conoce? Vamos, voy a tratar de presentárselo.

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 20:00

9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon 86500 Montmorillon Nouvelle-Aquitaine