Concert de Youthstar & Miscellaneous Montataire, 4 février 2022, Montataire.

Concert de Youthstar & Miscellaneous Montataire

2022-02-04 20:30:00 – 2022-02-04 23:30:00

Montataire Oise

3 3 10 Hip-Hop Boom Bap Bass Music

Youthstar (Chinese Man Records) & Miscellaneous (Chill Bump)

Difficile de passer à côté de l’éclectisme, de la richesse des sujets abordés, des textes complètement dingues et des boucles qui donnent envie de bouger de cet album dont le processus de création a été le plus rapide de leurs carrières respectives. C’est avec une envie débordante de pouvoir remonter sur scène et défendre leur premier projet commun que les deux MCs et le label Chinese Man Records vous invitent à découvrir !

Hip-Hop Soul Electro

SupaChill

Dignes héritiers de figures de proue comme Herbaliser, Deluxe ou Sollilaquist, le Collectif SupaChill et ses membres poursuivent avec intelligence un croisement musical affectionnant avant tout les rencontres et le partage ! Quelque part entre les productions hip-hop et l’instrumentation aux arômes tantôt jazzy, tantôt inspirée de la soul ou du reggae, SupaChill propose un son coloré qu’on peine à mettre dans une case.

Hip-hop Electro Swing

ProleteR

ProleteR, producteur / beatmaker français à la réputation internationale, est devenu en une dizaine d’année et la sortie de son premier maxi un acteur majeur de la scène alternative hip-hop electro swing avec un style reconnaissable et unique : un mélange de swing et de jazz, de rythmes Hip-Hop Boom Bap puissants, et d’une délicate touche d’Electro Soul.

Le Palace – Tout public – Durée 3h

