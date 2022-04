Concert de Yapp’s Nickelodeon à l’Auberge de Châtelus le Marcheix Châtelus-le-Marcheix Châtelus-le-Marcheix Catégories d’évènement: Châtelus-le-Marcheix

Châtelus-le-Marcheix Creuse Châtelus-le-Marcheix A 19h 30, repas sur réservation au 05 55 64 07 30.

Concert à 20h 30, entrée libre, participation au chapeau. Yapp’s Nickelodeon. Un musicien en confinement cherche un moyen de maintenir le moral élevé. Jaap est allé faire des ‘homemade vidéos’. Il joue plusieurs instruments et fait des images qu’il projette sur sa musique.

Un spectacle unique et inédit, plein de bonne humeur, à ne manquer sous aucun prétexte !

