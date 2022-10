Concert de Yademo

Concert de Yademo, 3 décembre 2022, . Concert de Yademo



2022-12-03 21:00:00 – 2022-12-03 Groupe de musique chanson/rock . 4 albums : 2009 : « Les mots dans la Poche » / 2011: « On passera par dessus les Ponts » / 2013 : « Airs vagabonds » / 2017 : « A midi à minuit » Groupe de musique chanson/rock . 4 albums : 2009 : « Les mots dans la Poche » / 2011: « On passera par dessus les Ponts » / 2013 : « Airs vagabonds » / 2017 : « A midi à minuit » dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville