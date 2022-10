Concert de With Colors, 14 octobre 2022, .

Concert de With Colors



2022-10-14 21:00:00 – 2022-10-14

With Colors, le groupe de reprises prétocorien le plus pop/soul and blues pour vos apéros terrasses et soirées animées. Nous vous ferons redécouvrir des grands classiques mais également des nouveautés toujours plus plaisantes à écouter.

With Colors, le groupe de reprises prétocorien le plus pop/soul and blues pour vos apéros terrasses et soirées animées. Nous vous ferons redécouvrir des grands classiques mais également des nouveautés toujours plus plaisantes à écouter.

dernière mise à jour : 2022-10-09 par