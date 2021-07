Concert de Windshaker Châteaurenard, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Châteaurenard.

Concert de Windshaker 2021-07-31 – 2021-07-31 Place de la République 1, Place de la République

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard

2 guitares, une voix, une basse, une batterie.

Un quatuor qui revisite les grands classiques de la musique Blues et du Rock, (CCR, Amy Winehouse, The Beatles, Otis Redding, The Rolling Stones, Neil Young, Kings Of Leon, Peter Gabriel, AC/DC…) qu’il nous livre fort d’une interprétation chaleureuse et généreuse. On est transporté à travers cinq décennies de chansons qui ont marqué leur temps..

Un concert de rock et de blues qui va mettre l’ambiance sur la Place de la République.

+33 4 90 24 35 35

dernière mise à jour : 2021-06-30 par