Concert de WILL BARBER Alençon, 2 octobre 2021, Alençon.

Concert de WILL BARBER 2021-10-02 – 2021-10-02

Alençon Orne Alençon

Né à Narbonne, Will Barber trouve son équilibre dans la musique, le sport et la gastronomie. Sous l’influence de son père, il apprend la guitare. À 17 ans seulement, il forme son 1er groupe, aux influences « punk californien » et « métal ». Au fil des années, il épure sa musique, et seul, se produit sur scène. Grand amateur de Ben Harper, il tombe sous le charme de la célèbre guitare Weissenborn. Passionné par la musique et le bois, son réseau lui confectionne des instruments originaux uniques, un atout qui pousse Will Barber a partager une musique unique traversant les continents. Au-delà d’un particularisme musical inégalable, Will Barber est une réelle identité rock, dont le style visuel se démarque fortement.

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

