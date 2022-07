CONCERT DE WILD KARMA

CONCERT DE WILD KARMA, 27 août 2022, . CONCERT DE WILD KARMA



2022-08-27 – 2022-08-27 Concert de Wild Karma (rockabilly) pour les 17 ans du groupe et la sortie du nouveau 45T

Concert à partir de 21h

Réservation conseillée pour le restaurant

PAF : 4€ Concert de Wild Karma (rockabilly) pour les 17 ans du groupe et la sortie du nouveau 45T Concert de Wild Karma (rockabilly) pour les 17 ans du groupe et la sortie du nouveau 45T

Concert à partir de 21h

Réservation conseillée pour le restaurant

PAF : 4€ dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville