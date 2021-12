Épervans Épervans Épervans, Saône-et-Loire Concert de WD40 « Chansons qui dérouillent » Épervans Épervans Catégories d’évènement: Épervans

Saône-et-Loire

Concert de WD40 « Chansons qui dérouillent » Épervans, 11 mars 2022, Épervans. Concert de WD40 « Chansons qui dérouillent » Brasserie la Rustine 223 rt Colombey Épervans

2022-03-11 – 2022-03-11 Brasserie la Rustine 223 rt Colombey

Épervans Saône-et-Loire Épervans Walter et Denis viennent faire swinguer la Rustine, dans la tradition des chansonniers de rue.

Un spectacle musical qui donne la pêche, à déguster avec une bière (et modération) accompagné par un burger ! RESERVATION OBLIGATOIRE à contact@larustine.net Buvette et restauration sur place (food truck)

Concert : participation libre contact@larustine.net https://www.larustine.net/ Walter et Denis viennent faire swinguer la Rustine, dans la tradition des chansonniers de rue.

Un spectacle musical qui donne la pêche, à déguster avec une bière (et modération) accompagné par un burger ! RESERVATION OBLIGATOIRE à contact@larustine.net Buvette et restauration sur place (food truck)

Concert : participation libre Brasserie la Rustine 223 rt Colombey Épervans

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Épervans, Saône-et-Loire Autres Lieu Épervans Adresse Brasserie la Rustine 223 rt Colombey Ville Épervans lieuville Brasserie la Rustine 223 rt Colombey Épervans