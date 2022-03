Concert de Wazoo Jullianges Jullianges Catégories d’évènement: Haute-Loire

Jullianges

2022-08-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-12

Jullianges Haute-Loire EUR 12 12 Pour ses 50 ans, le comité des fêtes frappe fort, avec en ouverture un concert de Wazoo (folk festif auvergnat) à l’hippodrome, suivi d’un bal disco animé par Doble.v-Event’s.

Restauration sur place : hot-dog, frites, crêpes. contact-tourisme@lepuyenvelay.fr +33 4 71 09 38 41 https://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/ Jullianges

