Saint-Rémy-sur-Durolle Saint-Rémy-sur-Durolle Puy-de-Dôme, Saint-Rémy-sur-Durolle Concert de Vollore – Danses Saint-Rémy-sur-Durolle Saint-Rémy-sur-Durolle Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Rémy-sur-Durolle

Concert de Vollore – Danses Saint-Rémy-sur-Durolle, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Rémy-sur-Durolle. Concert de Vollore – Danses 2021-07-15 – 2021-07-15

Saint-Rémy-sur-Durolle Puy-de-Dôme EUR Ce soir, en l’église de Saint-Rémy sur Durolle, c’est un duo accordéon et violon qui fera résonner la musique.

Avec Élodie Soulard à l’accordéon et Laurent Korcia au violon, le classique se pare d’insolite et de nouveaux atours ! contact@concertsdevollore.fr +33 4 73 80 65 65 https://www.concertsdevollore.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Rémy-sur-Durolle Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rémy-sur-Durolle Adresse Ville Saint-Rémy-sur-Durolle lieuville 45.88807#3.59276