EUR Intégrale des sonates et partitas de Jean Sébastien Bach, par Nathan Mierdl, violon solo de l’orchestre philharmonique de Radio France

Concert du samedi 4 décembre 2021, 17h00

Sonate no 1 en sol mineur, BWV 1001

Partita no 1 en si mineur, BWV 1002

Sonate no 2 en la mineur, BWV 1003

Deuxième concert dimanche 5 décembre 2021, 17h00

Partita n°2 en ré mineur, BWV 1004

Sonate no 3 en ut majeur, BWV 1005

Partita no 3 en mi majeur, BWV 1006

