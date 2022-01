Concert de violon par les élèves du Conservatoire Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 12 mars 2022

de 15h30 à 16h30

gratuit

Pour le plaisir de vos oreilles, la bibliothèque Parmentier accueille la classe de violon du Conservatoire du 11ème pour un concert haut en couleurs ! Dans le cadre de notre rendez-vous musical mensuel avec les enseignants et élèves du Conservatoire Charles Münch, nous avons l’immense joie d’accueillir Sophie Martin et ses élèves pour un concert qui ouvre une porte sur les activités de leur classe de violon. Au programme : des duos, un voyage dans l’univers musical d’aujourd’hui et le tout nouvel atelier de musiques à tradition orale. Un beau moment de musique à ne surtout pas manquer ! Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières. Masque pour les + de 6 ans et passe sanitaire obligatoire. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

