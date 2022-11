Concert de violon par Francine TRACHIER dans les salons de la Sous-Préfecture de BAYEUX Bayeux, 2 décembre 2022, Bayeux.

Concert de violon par Francine TRACHIER dans les salons de la Sous-Préfecture de BAYEUX

7, place Charles de Gaulle Sous-Préfecture Bayeux Calvados Sous-Préfecture 7, place Charles de Gaulle

2022-12-02 – 2022-12-02

Sous-Préfecture 7, place Charles de Gaulle

Bayeux

Calvados

L’ADTLB, en partenariat avec la Sous-Préfecture de Bayeux et dans ses salons, vous invite à un récital de violon avec Francine TRACHIER qui interprétera des oeuvres de Jean-Sébastien Bach et de ses contemporains.

Issue d’une famille de musiciens, Francine Trachier est dirigée vers le violon à l’âge de 5 ans. Son parcours l’amène tout naturellement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient ses 1ers prix de violon et de musique de chambre. Elle est également primée au concours international Niccolò Paganini à Gênes et au concours international Trapani.

Elle reçoit les enseignements de Jean-Pierre Wallez à l’académie Ravel, puis, à Londres de Helen Airoff-Dowling, Isaac Stern et Yehudi Menuhin.

Parallèlement Francine Trachier se produit en soliste aux côtés de différents orchestres : Orchestre National de Capitole de Toulouse, Orchestre de Baden-Baden, Orchestre du Mozarteum de Salzburg, Orchestre de Bordeaux .

De 1989 à 2017, Francine Trachier est violon solo de l’Orchestre Régional de Normandie avec lequel elle interprète de nombreux concertos : Bach, Mozart, Vivaldi, Chausson, Ravel, Hartmann, Berg, Mendelssohn Dans ce cadre elle a aussi travaillé avec Kenneth Weiss, Didier Lockwood, Richard Galliano, Michel Portal, Christophe Coin, Jean-François Zygel, Cédric Tiberghien, Youri Bashmet ou encore Cyprien Katsaris.

Elle a enregistré l’intégrale de la musique pour violon et piano de Mel Bonis avec Françoise Tillard chez Le chant de Linos et, avec le trio Orpheus, Alchimie , avec des oeuvres de Liszt, Rheinberger et Saint-Saens, chez Calliope.

Elle poursuit actuellement sa carrière d’enseignante et de soliste internationale.

adtlb@orange.fr +33 2 31 22 17 44 https://www.adtlb.com/

Francine TRACHIER

Sous-Préfecture 7, place Charles de Gaulle Bayeux

