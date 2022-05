Concert de violon et violoncelle Brittany et Natalie Haas Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: 29410

Plounéour-Ménez

Concert de violon et violoncelle Brittany et Natalie Haas Plounéour-Ménez, 23 juillet 2022, Plounéour-Ménez. Concert de violon et violoncelle Brittany et Natalie Haas Église Place de l’Église Plounéour-Ménez

2022-07-23 20:30:00 – 2022-07-23 22:30:00 Église Place de l’Église

Clou du festival du violon de Plounéour-Ménez en 2018 avec le violoniste Alasdair Fraser, Natalie Haas revient à Plounéour-Ménez pour notre plus grande joie, cette fois-ci avec sa sœur Brittany. Les frangines se promènent, avec style(s) et virtuosité, de l'old time de leur Amérique natale au traditionnel d'Irlande, d'Écosse ou de Suède. Deux musiciennes fantastiques en Europe près de chez vous, faudra pas louper ça !

