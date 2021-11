Blaye-les-Mines Blaye-les-Mines Blaye-les-Mines, Tarn Concert de violon électro Blaye-les-Mines Blaye-les-Mines Catégories d’évènement: Blaye-les-Mines

Tarn

Concert de violon électro Blaye-les-Mines, 20 novembre 2021, Blaye-les-Mines. Concert de violon électro Les Pilotis Aire de l’Endrevié Blaye-les-Mines

2021-11-20 21:00:00 21:00:00 – 2021-11-20 22:30:00 22:30:00 Les Pilotis Aire de l’Endrevié

Blaye-les-Mines Tarn Lisa Yang au violon +33 6 20 56 37 46 Les Pilotis Aire de l’Endrevié Blaye-les-Mines

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Blaye-les-Mines, Tarn Autres Lieu Blaye-les-Mines Adresse Les Pilotis Aire de l'Endrevié Ville Blaye-les-Mines lieuville Les Pilotis Aire de l'Endrevié Blaye-les-Mines