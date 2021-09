Sainte-Anastasie Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Cantal, Sainte-Anastasie Concert de violon Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie Catégories d’évènement: Cantal

Sainte-Anastasie

Concert de violon Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle, 17 septembre 2021, Sainte-Anastasie. Concert de violon

Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle, le vendredi 17 septembre à 20:30

Concert de violon/récital commenté « le violon virtuose » de Natacha Triadou proposée par l’association “Les Amis de l’église Sainte-Anastasie”. [[https://www.natachatriadou.com/](https://www.natachatriadou.com/)](https://www.natachatriadou.com/) Durée : 1 h. Tout public.

Plein tarif : 5 € (plus de 25 ans), Tarif réduit : 10 € (pass famille), Enfant : 3 € (moins de 25 ans).

Concert de violon dans l’église romane Sainte-Anastasie. Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie 15170 Cantal Sainte-Anastasie Sainte-Anastasie Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Sainte-Anastasie Autres Lieu Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Adresse Sainte-Anastasie 15170 Cantal Ville Sainte-Anastasie lieuville Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie