Concert de violon Bibliothèque Musset Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert de violon Bibliothèque Musset, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 15h00 à 15h30

gratuit

Mini concert par les classes de violon du conservatoire Francis Poulenc du 16è arrondissement. Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires Mini concert par les classes de violon du conservatoire Francis Poulenc du 16è arrondissement. Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires Bibliothèque Musset 20 rue de Musset Paris 75016

9 : Exelmans (Paris) (249m) 62 : Jouvenet (Paris) (92m)

Contact : bibliotheque.musset@paris.fr Date complète :

2022-05-14T15:00:00+01:00_2022-05-14T15:30:00+01:00

