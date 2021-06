Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Concert de violon baroque et moderne avec Stéphane Tran Ngoc Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Concert de violon baroque et moderne avec Stéphane Tran Ngoc Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Concert de violon baroque et moderne avec Stéphane Tran Ngoc 2021-07-31 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-31 Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre-du-Tronchet

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Venez nombreux écouter ce violoniste de renommée internationale (Grand Prix International Long-Thibaud et Paganini) qui donnera un concert dans l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet à Villedieu-les-Poêles.

De par ses origines maternelles sourdines, qui s’étendent sur plusieurs générations, Stéphane est très attaché à Saint-Pierre-du-Tronchet et à son église. Il y présentera ainsi un programme de violon seul avec une première partie sur violon baroque et une deuxième partie sur violon classique/moderne, explorant plusieurs siècles de joyaux musicaux. Ce concert se tiendra avec participation libre le 31 juillet à 20h30. Nombre d’entrées limité à 100 personnes. Venez nombreux écouter ce violoniste de renommée internationale (Grand Prix International Long-Thibaud et Paganini) qui donnera un concert dans l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet à Villedieu-les-Poêles.

De par ses origines maternelles sourdines, qui s’étendent sur plusieurs générations, Stéphane est très attaché à Saint-Pierre-du-Tronchet et à son église. Il y présentera ainsi un programme de violon seul avec une première partie sur violon baroque et une deuxième partie sur violon classique/moderne, explorant plusieurs siècles de joyaux musicaux. Ce concert se tiendra avec participation libre le 31 juillet à 20h30. Nombre d’entrées limité à 100 personnes.

Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre-du-Tronchet Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny