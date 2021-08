Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye, Saône-et-Loire Concert de violon avec Pierre Roland Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Catégories d’évènement: Saint-Clément-sur-Guye

Concert de violon avec Pierre Roland 2021-08-14 – 2021-08-14 Église romane de Saint-Clément-sur-Guye Le Bourg
Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Concert de violon avec Pierre Roland, diplômé du Conservatoire Royal de musique de Bruxelles, dans le cadre du Festival musical là-haut sur la colline proposé par l'Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. Œuvres de Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Eugène Ÿsaÿe.

