Manoé Grandvuinet a seulement 10 ans et est déjà un jeune prodige du violon. Il fera pour la seconde fois, une tournée de 25 concerts durant l'été dans toute la France avec une seule représentation dans la Nièvre… une occasion à ne pas louper ! Il jouera comme tous les soirs avec passion et offrira aux spectateurs un délicieux moment de musicalité. Participation libre

