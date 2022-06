Concert de violon à la Chapelle Saint-Jacques, 10 juillet 2022, .

Concert de violon à la Chapelle Saint-Jacques



2022-07-10 – 2022-07-10

Dimanche 10 juillet 2022, à 16h,

Concert de violon avec Les Lucioles.

Les Lucioles vous proposent de venir partager un moment musical à la Chapelle Saint-Jacques.

Les quatre amies, musiciennes amatrices de notre région, vous inviteront à voyager en quatuor à cordes sur une mosaïque de pièces variées et dansantes, de Rameau et Vivaldi, à Dvorak et Sibelius.

Participation libre.

