Concert de violon

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 20:00:00 Balade musicale autour du château (3 étapes) alternant :

– des œuvres classiques (Bach, Paganini,…) interprétées par Saskia Lethiec, violoniste formée au Conservatoire de Genève et au CNSD de Paris, co-directrice du Festival Musique d’Un Siècle,

– des histoires du château de Boussay, qui prépare la célébration de son millénaire en 2024.

