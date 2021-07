Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone CONCERT DE VINCENT FÉRET Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

CONCERT DE VINCENT FÉRET
2021-07-02

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Le 8UIT – Café Ludique vous invite au concert de Vincent Féret le 02 juillet de 19h30 Accompagné de sa guitare depuis maintenant une quinzaine d’années, Vincent Féret est un auteur compositeur interprète qui partage son goût pour la langue française au travers de ses chansons. Il nous parle de relations humaines ou d’écologie mais garde toujours sa part d’enfant et une certaine sensibilité. Des compositions douces et poétiques à découvrir le temps d’un apéro.

