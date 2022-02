CONCERT DE VINCENT AUBERTIN Pargny-sous-Mureau Pargny-sous-Mureau Catégories d’évènement: Pargny-sous-Mureau

Pargny-sous-Mureau Vosges Pargny-sous-Mureau L’association Pargny Vie et Patrimoine vous propose un après-midi concert avec la venue de Vincent Aubertin à la salle des fêtes de Pargny-sous-Mureau.

Le goûter sera offert par l’association ! Attention : réservation obligatoire au 06 42 67 22 76 ou au 27 rue des Clous ! +33 6 42 67 22 76 ©Pargny Vie et Patrimoine

