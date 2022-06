Concert de Vignolle Ensemble

Concert de Vignolle Ensemble, 7 juin 2022, . Concert de Vignolle Ensemble

– Ce week-end, venez assister aux concerts gratuits par le jeune ensemble à cordes Néerlandais Vignolle Ensemble !

L’ensemble est composé de 20 musiciens amateurs âgés de 25 à 35 ans, qui jouent de la musique classique – en parallèle de leurs études ou leur travail – à un niveau élevé. L’ensemble joue un programme romantique et varié : le Quatuor pour cordes du compositeur néerlandais Johannes van Bree, l’Adagietto de l’Arlésienne suite n°.1 de Georges Bizet et la Symphonie de chambre, op. 35a de Anton Arenski. Le programme durera environ une heure. Vignolle Ensemble a été fondé en 2012 à Amsterdam, et l’ensemble doit son nom à la maison à Argoules où ils étaient logées après leur premier concert en France et qui s’appelait auparavant : la ferme “Vignolle”. Cette année-là, l’orchestre est venu en France pour la première fois, pour une collaboration avec une chorale française, dirigée par chef de choeur Ian Ward. info@vignolle-ensemble.nl http://vignolle-ensemble.nl/ Ce week-end, venez assister aux concerts gratuits par le jeune ensemble à cordes Néerlandais Vignolle Ensemble !

